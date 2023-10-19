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«Харківводоканал» ремонтує мережі в Індустріальному районі

Суспільство 19:10   19.10.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» ремонтує мережі в Індустріальному районі

Ремонтники Індустріального району комплексу «Харківводопостачання» з початку року переклали понад 650 м водоводів, ліквідували 279 аварійних ситуацій, упорядкували 226 оглядових колодязів та 23 водорозбірні колонки.

Також комунальники замінили 22 люки та встановили 16 пожежних гідрантів.

Як повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Індустріального району Володимир Сундук, зокрема вчора бригади закінчили комплекс відновлювальних робіт на вул. Олександра Зубарєва та відремонтували оглядові колодязі на вул. Рибалка.

За його словами, майстри дільниці намагаються одразу брати в роботу всі аварії на об’єктах, особливо якщо йдеться про відключення водопостачання.

«При ліквідації пошкодження на водоводах одночасно контролюємо обладнання, міняємо люки, пожежні гідранти та засувки. З початку року встановили 16 нових засувок, що значно полегшить перепідключення напору води під час ремонтних робіт, а для абонентів скоротить до мінімуму кількість відключених будинків», – зазначив Володимир Сундук.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 19:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтники Індустріального району комплексу «Харківводопостачання» з початку року переклали понад 650 м водоводів, ліквідували 279 аварійних ситуацій, упорядкували 226 оглядових колодязів та 23 водорозбірні колонки.".