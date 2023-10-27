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«Значительные повреждения»: в Боровой восстанавливают дома после удара РСЗО

Общество 11:23   27.10.2023
Оксана Горун
«Значительные повреждения»: в Боровой восстанавливают дома после удара РСЗО Фото: Боровской поссовет

В Боровой проводят восстановительные работы в двухэтажках, которые существенно пострадали от российского обстрела вечером 23 октября.

Подробности о работах и фото с места опубликовала пресс-служба Боровского поссовета.

«В Боровой продолжаются восстановительные работы в многоквартирных домах, пострадавших от вражеских обстрелов 23 октября. Силами работников коммунальных предприятий Боровского поселкового совета, местных жителей и волонтеров производится ремонт кровли. Окна временно закрывают OSB, чтобы уберечь помещение от попадания влаги и влияния других факторов внешней среды», — сообщило руководство громады.

Там отметили, что два дома, наиболее пострадавшие от обстрела, «получили значительные повреждения».

В проведении первоочередных работ громаде помогают волонтеры и благотворительные организации и Красный крест. Техникой «поделилась» мэрия соседнего Изюма.

Читайте также: Удар из РСЗО по жилым домам на Харьковщине: опубликованы фото

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 11:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровой проводят восстановительные работы в двухэтажках, которые существенно пострадали от российского обстрела вечером 23 октября".