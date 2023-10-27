“Значні пошкодження”: у Боровій відновлюють будинки після удару РСЗВ
У Боровій проводять відновлювальні роботи у двоповерхівках, які суттєво постраждали від російського обстрілу увечері 23 жовтня.
Подробиці про роботи та фото з місця опублікувала пресслужба Борівської селищної ради.
“У Боровій тривають відновлювальні роботи у багатоквартирних будинках, які постраждали від ворожого обстрілу 23 жовтня. Силами працівників комунальних підприємств Борівської селищної ради, місцевих мешканців та волонтерів проводиться ремонт покрівлі. Вікна тимчасово затуляють OSB, щоб вберегти приміщення від потрапляння вологи та впливу інших факторів зовнішнього середовища“, – повідомило керівництво громади.
Там зазначили, що два будинки, які найбільше постраждали від обстрілу, “зазнали значних пошкоджень”.
У проведенні першочергових робіт громаді допомагають волонтери, благодійні організації та Червоний хрест. Технікою “поділилася” мерія сусіднього Ізюма.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, відновлення, дома, обстріл;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 11:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Боровій проводять відновлювальні роботи у двоповерхівках, які суттєво постраждали від російського обстрілу увечері 23 жовтня".