Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин
Полиция просит помощи в поисках 81-летнего Владимира Щербакова, жителя Чугуева, а также 59-летнего Алексея Музалевского, жителя села Зарожное.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Владимир Щербаков ушел из дома 15 октября и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: седые короткие волосы, серые глаза. Был одет в коричневую куртку, черный свитер, черные брюки и черную кепку.
А вот Алексей Музалевский исчез почти месяц назад. Мужчина ушел из дома 5 октября, отметили в полиции.
Его приметы: короткие темные волосы, темные глаза.
Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция просит помощи в поисках 81-летнего Владимира Щербакова, жителя Чугуева, а также 59-летнего Алексея Музалевского, жителя села Зарожное.".