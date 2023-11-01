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Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин

Общество 14:41   01.11.2023
Виктория Яковенко
Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин

Полиция просит помощи в поисках 81-летнего Владимира Щербакова, жителя Чугуева, а также 59-летнего Алексея Музалевского, жителя села Зарожное.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, Владимир Щербаков ушел из дома 15 октября и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: седые короткие волосы, серые глаза. Был одет в коричневую куртку, черный свитер, черные брюки и черную кепку.

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На фото Владимир Щербаков

А вот Алексей Музалевский исчез почти месяц назад. Мужчина ушел из дома 5 октября, отметили в полиции.

Его приметы: короткие темные волосы, темные глаза.

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На фото Алексей Музалевский

Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция просит помощи в поисках 81-летнего Владимира Щербакова, жителя Чугуева, а также 59-летнего Алексея Музалевского, жителя села Зарожное.".