Пішли з дому й не повернулися. На Харківщині шукають двох чоловіків
Поліція просить допомогти в пошуках 81-річного Володимира Щербакова, мешканця Чугуєва, а також 59-річного Олексія Музалєвського, жителя села Зарожне.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, Володимир Щербаков пішов з дому 15 жовтня й досі не повернувся.
Прикмети зниклого: сиве коротке волосся, сірі очі. Був одягнутий у коричневу куртку, чорний светр, чорні штани та чорну кепку.
А от Олексій Музалєвський зник майже місяць тому. Чоловік пішов з дому 5 жовтня, зазначили в поліції.
Його прикмети: коротке темне волосся, темні очі.
Усіх, хто щось знає про місцеперебування зниклих, просять звертатися за телефонами 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція просить допомогти в пошуках 81-річного Володимира Щербакова, мешканця Чугуєва, а також 59-річного Олексія Музалєвського, жителя села Зарожне.".