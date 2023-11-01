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Пішли з дому й не повернулися. На Харківщині шукають двох чоловіків

Суспільство 14:41   01.11.2023
Вікторія Яковенко
Пішли з дому й не повернулися. На Харківщині шукають двох чоловіків

Поліція просить допомогти в пошуках 81-річного Володимира Щербакова, мешканця Чугуєва, а також 59-річного Олексія Музалєвського, жителя села Зарожне.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, Володимир Щербаков пішов з дому 15 жовтня й досі не повернувся.

Прикмети зниклого: сиве коротке волосся, сірі очі. Був одягнутий у коричневу куртку, чорний светр, чорні штани та чорну кепку.

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На фото Володимир Щербаков

А от Олексій Музалєвський зник майже місяць тому. Чоловік пішов з дому 5 жовтня, зазначили в поліції.

Його прикмети: коротке темне волосся, темні очі.

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На фото Олексій Музалєвський

Усіх, хто щось знає про місцеперебування зниклих, просять звертатися за телефонами 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція просить допомогти в пошуках 81-річного Володимира Щербакова, мешканця Чугуєва, а також 59-річного Олексія Музалєвського, жителя села Зарожне.".