Пішли з дому й не повернулися. На Харківщині шукають двох чоловіків

Поліція просить допомогти в пошуках 81-річного Володимира Щербакова, мешканця Чугуєва, а також 59-річного Олексія Музалєвського, жителя села Зарожне.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, Володимир Щербаков пішов з дому 15 жовтня й досі не повернувся.

Прикмети зниклого: сиве коротке волосся, сірі очі. Був одягнутий у коричневу куртку, чорний светр, чорні штани та чорну кепку.

А от Олексій Музалєвський зник майже місяць тому. Чоловік пішов з дому 5 жовтня, зазначили в поліції.

Його прикмети: коротке темне волосся, темні очі.

Усіх, хто щось знає про місцеперебування зниклих, просять звертатися за телефонами 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06.