Автономные мобильные амбулатории появятся в 5 селах Харьковской области

В ближайшее время мобильные медучреждения планируют установить в селах Милова и Волохов Яр Изюмского района, Шелудьковка Чугуевского района, Высокополье и Ковяги Богодуховского района, сообщили в ХОВА.

Автономные мобильные амбулатории – разборные медицинские блоки с помещениями. Они оснащены электрогенераторами и готовы к работе в условиях длительного отключения света, холодильными камерами, средствами связи, санузлами, комнатами ожидания, осмотром пациентов, хозяйственными комнатами, а также простейшими укрытиями.

«По состоянию на сегодня 8 таких модульных клиник установлены и уже функционируют в селах Шевеловка и Каменское Изюмского района и городе Изюм, селе Граково Чугуевского района, селе Светличное Богодуховского района, а также в селах Циркуны, Липцы и Прудянка Харьков. Из-за вражеских обстрелов стационарные медучреждения в этих общинах были значительно повреждены или полностью разрушены», – отметила заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

В селах Циркуны и Липцы услугами семейных врачей каждый день пользуются от 15 до 30 пациентов. Амбулатории работают без выходных в определенные ситуацией безопасности часы.