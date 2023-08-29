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Амбулаторию в селе на Харьковщине, куда ударила ракета С-300, восстанавливают

Общество 19:20   29.08.2023
Оксана Якушко
Амбулаторию в селе на Харьковщине, куда ударила ракета С-300, восстанавливают

Медучреждение в селе Малые Феськи повредили россияне весной прошлого года, когда ударили ракетой С-300 по населенному пункту, сообщила ХОВА.

Из-за вражеских обстрелов в здании повреждены крыша, окна и фасад. В здании амбулатории заливают новый пол, заменили окна и проложили новые коммуникации. В настоящее время строители перекладывают крышу и ведут ремонт в помещениях.

«Работы должны закончить к началу отопительного сезона. Параллельно работаем над получением нового, современного медицинского оборудования, чтобы люди получали качественные услуги. Тем более, количество жителей здесь увеличилось за счет внутренне перемещенных лиц из приграничных населенных пунктов района», — отметил начальник Богодуховской районной военной администрации Анатолий Рысцов.

«Здесь полный состав врачей, все местные, и около 4000 человек, получающих медицинскую помощь именно в этой амбулатории. Поэтому этот объект очень важен для населенного пункта. Финансирование есть, работы в самом разгаре», — рассказал заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Общая стоимость восстановительных работ – 13 миллионов гривен. Работы выполняют на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 19:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медучреждение в селе Малые Феськи повредили россияне весной прошлого года, когда ударили ракетой С-300 по населенному пункту, сообщила ХОВА.".