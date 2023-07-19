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В Изюме на месте разрушенного медучреждения установили модульную амбулаторию

Общество 15:58   19.07.2023
Виктория Яковенко
В Изюме на месте разрушенного медучреждения установили модульную амбулаторию Фото: Министерство здравоохранения Украины

В Изюме на Харьковщине установили модульную амбулаторию первичной медицинской помощи: она заменила разрушенное россиянами медучреждение.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Временная клиника состоит из шести сборных модулей.

«Учреждение оборудовано необходимыми удобствами, включая электричество, сантехнику, канализацию, комнаты ожидания и осмотра пациентов. Кроме того, клиника оснащена генератором и вентиляторами для обеспечения благоприятной среды для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Новая клиника сможет обслуживать более 10 тыс. человек. В ней есть три комнаты для приема пациентов и кабинет прививок, где одновременно смогут работать около 12 медработников – 3 врача и 9 медсестер.

По данным Минздрава, эта модульная амбулатория стала второй в Украине. В планах – установить еще семь в Харьковской области.

«Эти сборные модули являются временным решением для обеспечения полной рабочей способности имеющихся или поврежденных объектов. Модули могут работать как учреждения здравоохранения более 10 лет», — сообщили в Минздраве.

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Фото: Министерство здравоохранения Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине установили модульную амбулаторию первичной медицинской помощи: она заменила разрушенное россиянами медучреждение.".