В Изюме на месте разрушенного медучреждения установили модульную амбулаторию
В Изюме на Харьковщине установили модульную амбулаторию первичной медицинской помощи: она заменила разрушенное россиянами медучреждение.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Временная клиника состоит из шести сборных модулей.
«Учреждение оборудовано необходимыми удобствами, включая электричество, сантехнику, канализацию, комнаты ожидания и осмотра пациентов. Кроме того, клиника оснащена генератором и вентиляторами для обеспечения благоприятной среды для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.
Новая клиника сможет обслуживать более 10 тыс. человек. В ней есть три комнаты для приема пациентов и кабинет прививок, где одновременно смогут работать около 12 медработников – 3 врача и 9 медсестер.
По данным Минздрава, эта модульная амбулатория стала второй в Украине. В планах – установить еще семь в Харьковской области.
«Эти сборные модули являются временным решением для обеспечения полной рабочей способности имеющихся или поврежденных объектов. Модули могут работать как учреждения здравоохранения более 10 лет», — сообщили в Минздраве.
Читайте также: Синегубов съездил в Старый Салтов: туда перенесут больницу из Волчанска
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Изюме на месте разрушенного медучреждения установили модульную амбулаторию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине установили модульную амбулаторию первичной медицинской помощи: она заменила разрушенное россиянами медучреждение.".