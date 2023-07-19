В Ізюмі на місці зруйнованого медзакладу встановили модульну амбулаторію
В Ізюмі на Харківщині встановили модульну амбулаторію первинної медичної допомоги: вона замінила зруйнований росіянами медзаклад.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів.
«Заклад обладнаний необхідними зручностями, включаючи електрику, сантехніку, каналізацію, кімнати очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.
Нова клініка зможе обслуговувати понад 10 тис. людей. В ній є три кімнати для прийому пацієнтів та кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати приблизно 12 медпрацівників – 3 лікарі та 9 медсестер.
За даними МОЗ, ця модульна амбулаторія стала другою в Україні. У планах – встановити ще сім у Харківській області.
«Ці збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої спроможності наявних або пошкоджених об’єктів. Модулі можуть працювати як заклади охорони здоров’я понад 10 років», — повідомили в МОЗ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині встановили модульну амбулаторію первинної медичної допомоги: вона замінила зруйнований росіянами медзаклад.".