В Ізюмі на місці зруйнованого медзакладу встановили модульну амбулаторію

В Ізюмі на Харківщині встановили модульну амбулаторію первинної медичної допомоги: вона замінила зруйнований росіянами медзаклад.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів.

«Заклад обладнаний необхідними зручностями, включаючи електрику, сантехніку, каналізацію, кімнати очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Нова клініка зможе обслуговувати понад 10 тис. людей. В ній є три кімнати для прийому пацієнтів та кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати приблизно 12 медпрацівників – 3 лікарі та 9 медсестер.

За даними МОЗ, ця модульна амбулаторія стала другою в Україні. У планах – встановити ще сім у Харківській області.

«Ці збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої спроможності наявних або пошкоджених об’єктів. Модулі можуть працювати як заклади охорони здоров’я понад 10 років», — повідомили в МОЗ.