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В Ізюмі на місці зруйнованого медзакладу встановили модульну амбулаторію

Суспільство 15:58   19.07.2023
Вікторія Яковенко
В Ізюмі на місці зруйнованого медзакладу встановили модульну амбулаторію Фото: МОЗ України

В Ізюмі на Харківщині встановили модульну амбулаторію первинної медичної допомоги: вона замінила зруйнований росіянами медзаклад.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів.

«Заклад обладнаний необхідними зручностями, включаючи електрику, сантехніку, каналізацію, кімнати очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Нова клініка зможе обслуговувати понад 10 тис. людей. В ній є три кімнати для прийому пацієнтів та кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати приблизно 12 медпрацівників – 3 лікарі та 9 медсестер.

За даними МОЗ, ця модульна амбулаторія стала другою в Україні. У планах – встановити ще сім у Харківській області.

«Ці збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої спроможності наявних або пошкоджених об’єктів. Модулі можуть працювати як заклади охорони здоров’я понад 10 років», — повідомили в МОЗ.01

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Фото: МОЗ України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині встановили модульну амбулаторію первинної медичної допомоги: вона замінила зруйнований росіянами медзаклад.".