Синєгубов з’їздив у Старий Салтів: туди перенесуть лікарню з Вовчанська
У Старосалтівській громаді Харківської області відновлюють будівлю місцевої адміністрації, опорну школу, дороги та амбулаторію. 3 травня ОТГ відвідав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Селище Старий Салтів деокупували на початку травня минулого року. До вересневого контрнаступу населений пункт регулярно потерпав від ворожих обстрілів. Наразі у громаді ведуться відновлювальні роботи, передає пресслужба ХОВА.
Синєгубов доручив прискорити ремонт амбулаторії, бо в будівлю планують перенести Вовчанську центральну районну лікарню.
“Це буде нова районна лікарня. Опорна лікарня. Та, яка наразі функціонує у Вовчанській громаді, вона постійно під обстрілами. Ми розглядаємо переміщення тимчасове тієї лікарні в цю”, – повідомив Синєгубов.
«Відновлювати треба терміново. Бо ця територія залишилася без медичних послуг», – наголосив начальник Старосалтівської селищної військової адміністрації Антон Палєй.
В опорній школі у Старому Салтові дистанційно навчаються більше ніж тисяча дітей. Тому крім повного ремонту будівлі на території мають звести бомбосховище.
«Це фактично нове будівництво. Це шанс для цієї громади, для Харківщини будувати не за старими принципами, а використовувати найсучасніше обладнання та підходи», – сказав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 20:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Старосалтівській громаді Харківської області відновлюють будівлю місцевої адміністрації, опорну школу, дороги та амбулаторію. 3 травня ОТГ відвідав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".