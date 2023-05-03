Синегубов съездил в Старый Салтов: туда перенесут больницу из Волчанска

В Старосалтовской громаде Харьковской области восстанавливают здание местной администрации, опорную школу, дороги и амбулаторию. 3 мая ее посетил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Поселок Старый Салтов деоккупировали в начале мая прошлого года. До сентябрьского контрнаступления населенный пункт регулярно страдал от вражеских обстрелов. Сейчас в громаде ведутся восстановительные работы, передает пресс-служба ХОВА.

Синегубов поручил ускорить ремонт амбулатории, потому что в здание планируют перенести Волчанскую центральную районную больницу.

«Это будет новая районная больница. Опорная больница. Та, которая сейчас функционирует в Волчанской громаде, она постоянно под обстрелами. Мы рассматриваем перемещение временное той больницы в эту», — сообщил Синегубов.

«Восстанавливать надо срочно. Потому что эта территория осталась без медицинских услуг», — отметил начальник Старосалтовской поселковой военной администрации Антон Палей.

В опорной школе в Старом Салтове дистанционно учатся более тысячи детей. Поэтому кроме полного ремонта здания на территории должны возвести бомбоубежище.

«Это фактически новое строительство. Это шанс для этой громады, для Харьковщины строить не по старым принципам, а использовать современное оборудование и подходы», — сказал Синегубов.