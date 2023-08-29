Амбулаторію в селі на Харківщині, куди поцілила ракета С-300, відновлюють

Медзаклад у селі Малі Феськи пошкодили росіяни навесні минулого року, коли вдарили ракетою С-300 по населеному пункту, повідомила ХОВА.

Через ворожий обстріл в будівлі пошкоджені дах, вікна та фасад. У будівлі амбулаторії заливають нову підлогу, замінили вікна та проклали нові комунікації. Нині будівельники перекладають дах та ведуть ремонт у приміщеннях.

«Роботи мають закінчити до початку опалювального сезону. Паралельно працюємо над отриманням нового, сучасного медичного обладнання, аби люди отримували якісні послуги. Тим паче кількість жителів тут збільшилась за рахунок внутрішньо переміщених осіб із прикордонних населених пунктів району», – зазначив начальник Богодухівської районної військової адміністрації Анатолій Рисцов.

«Тут повний склад лікарів, усі місцеві, і близько 4000 людей, які отримують медичну допомогу саме в цій амбулаторії. Тому цей об’єкт надважливий для населеного пункту. Фінансування є, роботи в самому розпалі», – розповів заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Загальна вартість відновлювальних робіт – 13 мільйонів гривень. Роботи виконують коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.