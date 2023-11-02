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Автономні мобільні амбулаторії з’являться у 5 селах на Харківщині

Суспільство 18:46   02.11.2023
Оксана Якушко

Найближчим часом мобільні медзаклади планують встановити у селах Мілова й Волохів Яр Ізюмського району, Шелудьківка Чугуївського району, Високопілля та Ков’яги Богодухівського району, повідомили у ХОВА.

Автономні мобільні амбулаторії – це розбірні медичні блоки з приміщеннями. Вони оснащені електрогенераторами і готові до роботи в умовах тривалого відключення світла, холодильними камерами, засобами зв’язку, санвузлами, кімнатами очікування, огляду пацієнтів, господарськими кімнатами, а також найпростішими укриттями.

«Станом на сьогодні 8 таких модульних клінік встановлені і вже функціонують у селах Шевелівка і Кам’янське Ізюмського району та місті Ізюм, селі Гракове Чугуївського району, селі Світличне Богодухівського району, а також у селах Циркуни, Липці і Прудянка Харківського району. Через ворожі обстріли стаціонарні медзаклади у цих громадах були значно пошкоджені або повністю зруйновані», – зазначила заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

У селах Циркуни й Липці послугами сімейних лікарів щодня користуються від 15 до 30 пацієнтів. Амбулаторії працюють без вихідних у визначені безпековою ситуацією години.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 18:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом мобільні медзаклади планують встановити у селах Мілова й Волохів Яр Ізюмського району, Шелудьківка Чугуївського району, Високопілля та Ков’яги Богодухівського району, повідомили у ХОВА.".