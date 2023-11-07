45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя

Как ездила на «совещание» и отказалась работать на оккупантов, общалась с коллективом, который решил «сотрудничать», провела полтора месяца в застенка в Купянске и бежала оттуда — директор Лесностенковского лицея на Харьковщине Лариса Фесенко рассказала «УП. Життя».

В этом году Ларису Фесенко из Куриловской громады на Харьковщине признали одним из лучших педагогов Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine. Верность своей стране и профессии Ларисе Владимировне далась дорогой ценой. Ей пришлось пережить предательство, издевательства, страх и провести 45 дней в нечеловеческих условиях тюрьмы, организованной россиянами в Купянске.

«Я ответила, что не хочу, чтобы мне помогали – я сделала свой выбор и мне за него не стыдно»

Первые месяцы вторжения в селе Лесная Стенка в 45 км от Купянска прошли относительно спокойно — оккупанты захватили райцентр, а до небольших населенных пунктов не добрались. Так что даже учебный год удалось завершить по украинской программе. Но уже летом «освободители» добрались и до сельских школ.

«В июне 2022 года администрация Куриловской громады сообщила, что меня вызывают в Купянск на совещание руководителей учебных заведений. Я как директор, выполняющий все свои обязанности и очень ответственно к этому относившийся, должна была ехать. Там заявили, что мы переходим на обучение по российским программам, поэтому я должна подать все необходимые бумаги, списки детей, учителей, которые идут на сотрудничество с вражеской администрацией, за что и будут получать «премиальные» в 10 тысяч рублей, а также дать добро на то, что остаюсь в должности директора и буду работать на оккупантов. Тогда я встала при всех и сказала, что отказываюсь», — рассказала Фесенко.

Во время этого совещания глава громады предупредил смелую директора школы: помочь ей ничем не сможет.

«Я ответила, что не хочу, чтобы мне помогали – я сделала свой выбор и мне за него не стыдно. В ту минуту стало жаль этого человека: я всегда думала, что мужчины сильнее женщин», — отметила Лариса Фесенко.

«Поднять, подержать вниз головой, чтобы я одумалась и изменила свою позицию»

После общения «в центре» она провела совещание в лицее, где сообщила коллегам, что отказалась работать на оккупантов.

«В глазах коллег я увидела непонимание – они сразу изменялись в лице, и никто открыто не сказал, согласен ли с моей позицией. Тогда я еще раз спросила. К сожалению, 9 из 17 педагогов согласились на сотрудничество. Они заходили ко мне поочередно в кабинет и говорили «да, я буду работать», — поделилась директор лицея.

Фесенко подчеркнула: людей никто не заставлял, не угрожал — они просто не видели проблемы в «смене власти».

«Говорили, что «надо продолжать жить дальше». Одна из учительниц сказала, что «надо шкуру свою спасать, а не думать о каких-то идеологиях», — привела Фесенко пример «типичного рассуждения» учителей-коллаборантов.

Но, как оказалось, безразличием к «смене власти» дело не ограничилось. Нашлись «идейные» предатели. Две учительницы после совещания отправились прямиком к оккупантам и пожаловались на директора с проукраинской позицией.

«Сказали, что я против России, что меня надо «поднять, подержать вниз головой, чтобы я одумалась и изменила свою позицию», — поделилась Лариса Владимировна.

Забрали все — даже сине-желтую ленту от школьного колокольчика

После этого ей предстояло общение с российскими ФСБшниками. По началу они просто запугивали и убеждали, что «Россия здесь навсегда». А после того, как директор лицея отказалась уволить учителей «по соглашению сторон», чтоб те смогли «устроиться на работу в РФ», за Фесенко приехали.

«К дому подъехала машина, из которой снова вышли российские военные – человек шесть в балаклавах с оружием. Первое, что они спросили: «Это здесь проживает украинка?». «Да, здесь», – ответила я […] Меня затащили в дом, и начали производить обыск. Искали все, что касалось украинской символики, телефонов, ноутбуков. Они забирали все символы, которые я принесла из своего кабинета, пластиковые трезубцы, все грамоты, благодарности, письма. Даже желто-синюю ленту со школьного колокольчика. Флаг, который мы поднимали на линейках. Забрали все это и сказали одеваться, потому что я еду с ними», — вспоминает директор лицея.

Ей надели на голову мешок и обмотали скотчем, на руки — наручники. В таком виде педагога несколько часов возили полями, а в итоге доставили в Купянск — в застенки, организованные оккупантами для «несогласных». Там женщина провела 45 суток — в двухместной камере, где никогда не было меньше шести человек. А бывало и 12.

«Было ощущение, что вот-вот поедет крыша»

«Среди нас были руководительница одной из громад, еще одна учительница, волонтер. Нас всех задержали за проукраинскую позицию. Остальные попадали сюда, например, за нарушение комендантского часа. Так было с одной женщиной. Она просидела в камере трое суток. Другую взяли из-за замечаний оккупантам, грабившим соседнее жилье», — рассказала Фесенко.

В камере было отлично слышно, как неподалеку оккупанты пытали людей на допросах.

«Было ощущение, что вот-вот поедет крыша», — признается педагог.

Дышать в камере было нечем, единственное отверстие для воздуха — «кормушку» — специально закрывали.

«При этом туалет был расположен в этой же камере и был сломан. Эти условия были нечеловеческими. 45 дней подряд мы пробыли на полу – не было ни одеял, ни подушек, ничего. Был кран, откуда можно было пить техническую воду. Ею же и умывались», — описала обстановку Лариса Фесенко.

Кормили людей дважды в день, давая по две-три ложки вареной вермишели.

Камеры открыл один из заключенных, спланировавший побег

Директору школы, можно сказать, «повезло». За все время пребывания в российских застенках она не подверглась пыткам и побоям. Однако, выйдя оттуда, была сама на себя не похожа — истощенная и полностью седая.

Освобождение пришло не в виде полиции или же других украинских силовиков. Заключенные вырвались сами, как только оккупанты покинули здание, сбегая от ВСУ.

«В какой-то момент мы услышали очень громкие хлопки в одной из камер – будто кто-то выбивает. Я слышу и думаю: «Боже, ну сейчас же, когда придет конвоир, никто не будет церемониться – постреляют всех». Стук продолжался очень долгое время. Как я узнала позже, это был один из заключенных, долгое время продумывавший план побега. Тогда ему удалось вырвать прикрученный к полу стул, выбить металлические пластины из оконной рамы и вылезти из камеры. Этот человек зашел в отделение с парадного входа, нашел ключи (он как-то узнал, что оккупанты все хранили на кухне, в специальном ящичке) и открыл все камеры», — рассказала Лариса Владимировна.

Все освобожденные кинулись искать в здании свои документы. Лариса Фесенко свой паспорт так и не нашла. Так и вышла — без документов и в летнем платье, в котором ее забрали из дому захватчики. На улице был час ночи. Прикинувшись беженцами из Донбасса, часть бывших заключенных переночевала в местной церкви. А утром Ларисе удалось остановить автомобиль, за рулем которого оказался знакомый — он и довез до родного села.

Вернулась в лицей, убрала российскую символику и наладила онлайн-обучение, хоть в это никто и не верил

«Во время контрнаступления во двор пришли украинские военные. Попросили мужа позвать меня. Я уже была напугана тогда, но они просили, поэтому я вышла и увидела коренастых, сильных украинцев. Вдруг они стали меня благодарить. Говорили, что знают, кто я и что пережила. Спасибо, что не изменила Украине. Тогда включили и показали мне бой с россиянами у Лесной Стенки. Мне было больно смотреть. «Смотрите, смотрите, вы же сколько страдали. Мы всем отомстим. За вас, за тех людей, которые до сих пор страдают. За все», — вспоминает директор.

Она вернулась в лицей. И в первую очередь зачистила его от вражеской символики, которой успели испортить все, что смогли. Учителей, которые пошли на сотрудничество с врагом, уволила (подписав ими же написанные еще летом заявления). Но при этом, говорит Фесенко, ни одну из предательниц так и не наказали.

«Параллельно взялась за организацию дистанционного обучения, что было не просто в громаде, которая прежде всего нуждалась в новом руководителе и ответственных за сферу образования должностных лицах, ведь «старые» – сломались, пошли на сотрудничество с врагом. Обращалась в разные инстанции, военную администрацию, и в Купянский район, и к руководителям, и в департамент науки и образования Харьковской области, и даже в Верховную Раду. Хотя никто не верил в меня. Говорили: «Лариса Владимировна, какая учеба?» Я сама ездила по селам и собирала учащихся, формировала списки, решала кадровые вопросы. Нашла новых учителей, привлеченных к дистанционной форме обучения. Впрочем, обучение мы смогли начать только с 1 марта 2023 года. Несмотря на это, ученики закончили учебный год без выходных, суббот и воскресений. Дети занимались каждый день без каникул, чтобы в плотном формате закончить учебный год 30 июня. Сейчас мы учимся в дистанционном формате», — подытожила директор.