На «Харьковводоканале» наладили выпуск запчастей (фото)
КП «Харьковводоканал» интенсивно развивает производство высококачественных запчастей для собственных нужд, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил заместитель начальника цеха по ремонту и техническому обслуживанию оборудования Юрий Семенов, в прошлом месяце благодаря достаточному выпуску ремкомплектов и необходимых деталей специалисты предприятия отремонтировали 50 водоразборных колонок, 40 пожарных гидрантов и 15 задвижек разных диаметров.
«Также активно налаживаем производство новых запчастей. Одной из последних разработок наших умельцев стали сверхпрочные уплотнительные кольца, которые применяются при восстановлении пожарных гидрантов», — рассказал Юрий Семенов.
Кроме того, коллектив производит уникальные конструкции, применяемые при устранении сложных аварийных ситуаций на сетях.
«Дальнейшее развитие производства невозможно без внедрения передовых разработок и современного оборудования. Поэтому руководство предприятия постоянно укрепляет нашу материально-техническую базу. В частности, недавно был приобретен современный станок, позволяющий более эффективно выполнять технологические операции», — отметил заместитель начальника цеха.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 18:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» интенсивно развивает производство высококачественных запчастей для собственных нужд, рассказали в Харьковском горсовете.".