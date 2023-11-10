На «Харківводоканалі» налагодили випуск запчастин (фото)

КП «Харківводоканал» інтенсивно розвиває виробництво високоякісних запчастин для власних потреб, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив заступник начальника цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Юрій Семенов, минулого місяця завдяки достатньому випуску ремкомплектів і необхідних деталей фахівці підприємства відремонтували 50 водорозбірних колонок, 40 пожежних гідрантів і 15 засувок різних діаметрів.

«Також активно налагоджуємо виробництво нових запчастин. Однією з останніх розробок наших умільців стали надміцні кільця ущільнювачів, які застосовуються при відновленні пожежних гідрантів», – розповів Юрій Семенов.

Крім того, колектив виготовляє унікальні конструкції, які застосовуються під час усунення складних аварійних ситуацій на мережах.

«Подальший розвиток виробництва неможливий без впровадження передових розробок і сучасного обладнання. Тому керівництво підприємства постійно зміцнює нашу матеріально-технічну базу. Зокрема, нещодавно був придбаний сучасний верстат, який дозволяє ефективніше виконувати технологічні операції», – зазначив заступник начальника цеху.