На «Харківводоканалі» налагодили випуск запчастин (фото)
КП «Харківводоканал» інтенсивно розвиває виробництво високоякісних запчастин для власних потреб, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомив заступник начальника цеху з ремонту та технічного обслуговування обладнання Юрій Семенов, минулого місяця завдяки достатньому випуску ремкомплектів і необхідних деталей фахівці підприємства відремонтували 50 водорозбірних колонок, 40 пожежних гідрантів і 15 засувок різних діаметрів.
«Також активно налагоджуємо виробництво нових запчастин. Однією з останніх розробок наших умільців стали надміцні кільця ущільнювачів, які застосовуються при відновленні пожежних гідрантів», – розповів Юрій Семенов.
Крім того, колектив виготовляє унікальні конструкції, які застосовуються під час усунення складних аварійних ситуацій на мережах.
«Подальший розвиток виробництва неможливий без впровадження передових розробок і сучасного обладнання. Тому керівництво підприємства постійно зміцнює нашу матеріально-технічну базу. Зокрема, нещодавно був придбаний сучасний верстат, який дозволяє ефективніше виконувати технологічні операції», – зазначив заступник начальника цеху.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выпуск, запчасти, міськрада, производство, ремонт, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 18:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» інтенсивно розвиває виробництво високоякісних запчастин для власних потреб, розповіли в Харківській міськраді.".