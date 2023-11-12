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Авиаудары по 4 селам Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:48   12.11.2023
Оксана Якушко
Авиаудары по 4 селам Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Ночью россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету «Искандер-М», сообщил Генштаб ВСУ.

ПВО уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Россияне нанесли авиационные удары по Кисловке, Степной Новоселовке, Копанке, Петропавловке Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области, где наши защитники отбили 7 атак.

Читайте также: РФ нанесла авиаудары возле трех сел Харьковщины и продолжила штурмы — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету «Искандер-М», сообщил Генштаб ВСУ.".