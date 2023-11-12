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Авіаударів по 4 селах Харківщини завдали росіяни– Генштаб ЗСУ

Події 07:48   12.11.2023
Оксана Якушко
Авіаударів по 4 селах Харківщини завдали росіяни– Генштаб ЗСУ

Вночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету «Іскандер-М», повідомив Генштаб ЗСУ.

ППО знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали Кислівка, Степова Новоселівка, Копанки, Петропавлівка Харківської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно штурмував біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші захисники відбили 7 атак.

Читайте також: РФ завдала авіаударів біля трьох сіл Харківщини і продовжила штурми – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 07:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету «Іскандер-М», повідомив Генштаб ЗСУ.".