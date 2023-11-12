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Россияне под прикрытием авиации штурмовали Купянское направление – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:44   12.11.2023
Оксана Якушко
Россияне под прикрытием авиации штурмовали Купянское направление – Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации штурмовал позиции ВСУ возле Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отразили 8 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 20:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".