Россияне под прикрытием авиации штурмовали Купянское направление – Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг при поддержке авиации штурмовал позиции ВСУ возле Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отразили 8 атак.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиация, Генштаб ВСУ, купянское направление, обстрел, россияне, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 20:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".