Россияне под прикрытием авиации штурмовали Купянское направление – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации штурмовал позиции ВСУ возле Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отразили 8 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.