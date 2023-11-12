Росіяни під прикриттям авіації штурмували Куп’янський напрямок – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку росіяни гатили з артилерії та мінометів по населених пунктах Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, штурмував позиції ЗСУ біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.