Филип Моррис уплатила 91,3 млн грн налогов на Харьковщине

Компания «Филип Моррис» (ФМ) продолжает платить налоги в местный бюджет Харьковской области, хотя работа ее фабрики в регионе приостановлена.

Об этом в комментарии «Суспільному» сообщила начальник Роганской поселковой военной администрации Мария Черненко.

Табачная компания «Филип Моррис» входит в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в Украине. По данным компании, с начала 2023 года она уплатила почти 24 млрд грн, из которых в местный бюджет Харькова и Харьковской области – 91,3 млн грн.

«Они («Филип Моррис» – ред.) полностью платили нам налоги. Предприятие эвакуировалось на запад Украины, работникам там снимали жилье. Это международная компания, поэтому очень высокие требования к ситуации безопасности, фабрика не возобновит свою работу, пока в безопасности не будет уверенности» на 100%», – сказала она.

По словам Марии Черненко, благодаря бизнесу ее громада смогла перевыполнить бюджет на 2023 год.

Как сообщалось, компания «Филип Моррис» работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 700 млн долларов. В 2022 году ФМ уплатила в Украине 25,3 млрд грн налогов.

С 24 февраля 2022 года по соображениям безопасности харьковская фабрика «Филип Моррис» приостановила работу.

Летом 2023 года «Philip Morris International» анонсировала более 30 млн долларов инвестиций в запуск нового альтернативного производства во Львовской области. Компания ожидает, что производство будет запущено в I квартале 2024 года. На новой фабрике будут работать более 250 человек. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия «Филип Моррис».