Філіп Морріс сплатила 91,3 млн грн податків на Харківщині

Компанія “Філіп Морріс” (ФМ) продовжує сплачувати податки в місцевий бюджет Харківської області, хоча робота її фабрики в регіоні наразі призупинена.

Про це в коментарі Суспільному повідомила начальниця Роганської селищної військової адміністрації Марія Черненко.

Тютюнова компанія Філіп Морріс входить до ТОП-5 найбільших платників в Україні. За даними компанії, з початку 2023 року компанія сплатила майже 24 млрд грн, з яких до місцевого бюджету Харкова та Харківської області — 91,3 млн грн.

“Вони (“Філіп Морріс” – ред.) повністю сплачували нам податки. Підприємство евакуювалося на захід України, працівникам там винаймали житло. Це міжнародна компанія, тому дуже високі вимоги до безпекової ситуації, фабрика не відновить свою роботу поки в безпеці не буде впевненості на 100%”, – сказала вона.

За словами Марії Черненко, завдяки бізнесу її громада змогла перевиконати бюджет на 2023 рік.

Як повідомлялося, компанія Філіп Морріс працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 700 млн доларів. У 2022 р. ФМ сплатила в Україні 25,3 млрд грн податків.

З 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки харківська фабрика “Філіп Морріс” призупинила роботу.

Влітку 2023 року “Philip Morris International” анонсувала понад 30 млн доларів інвестицій у запуск нового альтернативного виробництва у Львівській області. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року. На новій фабриці працюватиме понад 250 людей. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства “Філіп Морріс”.