Філіп Морріс сплатила 91,3 млн грн податків на Харківщині
Компанія “Філіп Морріс” (ФМ) продовжує сплачувати податки в місцевий бюджет Харківської області, хоча робота її фабрики в регіоні наразі призупинена.
Про це в коментарі Суспільному повідомила начальниця Роганської селищної військової адміністрації Марія Черненко.
Тютюнова компанія Філіп Морріс входить до ТОП-5 найбільших платників в Україні. За даними компанії, з початку 2023 року компанія сплатила майже 24 млрд грн, з яких до місцевого бюджету Харкова та Харківської області — 91,3 млн грн.
“Вони (“Філіп Морріс” – ред.) повністю сплачували нам податки. Підприємство евакуювалося на захід України, працівникам там винаймали житло. Це міжнародна компанія, тому дуже високі вимоги до безпекової ситуації, фабрика не відновить свою роботу поки в безпеці не буде впевненості на 100%”, – сказала вона.
За словами Марії Черненко, завдяки бізнесу її громада змогла перевиконати бюджет на 2023 рік.
Як повідомлялося, компанія Філіп Морріс працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 700 млн доларів. У 2022 р. ФМ сплатила в Україні 25,3 млрд грн податків.
Читайте також: Філіп Морріс обіцяє повернутися на Харківщину, за певної умови
З 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки харківська фабрика “Філіп Морріс” призупинила роботу.
Влітку 2023 року “Philip Morris International” анонсувала понад 30 млн доларів інвестицій у запуск нового альтернативного виробництва у Львівській області. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року. На новій фабриці працюватиме понад 250 людей. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства “Філіп Морріс”.
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: бюджет, налоги, филип моррис;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Філіп Морріс сплатила 91,3 млн грн податків на Харківщині»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 12:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Компанія “Філіп Морріс” (ФМ) продовжує сплачувати податки в місцевий бюджет Харківської області, хоча робота її фабрики в регіоні наразі призупинена".