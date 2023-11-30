Ушла к подруге и не выходила на связь: в Харькове искали подростка

В Харькове вчера искали 17-летнюю девочку, которая пошла к подруге и не вернулась домой.

К правоохранителям около 22:35 обратилась 37-летняя женщина и сообщила, что ее 17-летняя дочь пошла на праздник к подруге и не вернулась вовремя, а связь с ней отсутствует, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители оперативно нашли девушку. Она была на празднике у подруги и не хотела возвращаться домой. Подростка передали матери.

Полицейские провели профилактическую работу со всеми участниками происшествия. На мать составили протокол об административном правонарушении.