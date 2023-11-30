Ушла к подруге и не выходила на связь: в Харькове искали подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове вчера искали 17-летнюю девочку, которая пошла к подруге и не вернулась домой.
К правоохранителям около 22:35 обратилась 37-летняя женщина и сообщила, что ее 17-летняя дочь пошла на праздник к подруге и не вернулась вовремя, а связь с ней отсутствует, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители оперативно нашли девушку. Она была на празднике у подруги и не хотела возвращаться домой. Подростка передали матери.
Полицейские провели профилактическую работу со всеми участниками происшествия. На мать составили протокол об административном правонарушении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, подросток, подруга, полиция, праздник, свято, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера искали 17-летнюю девочку, которая пошла к подруге и не вернулась домой.".