Пішла до подруги й не виходила на зв’язок: у Харкові шукали підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові вчора шукали 17-річну дівчину, яка пішла до подруги й не повернулася додому.
До правоохоронців близько 22:35 звернулася 37-річна жінка та повідомила, що її 17-річна донька пішла на свято до подруги та не повернулась вчасно, а звʼязок із дівчиною відсутній, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці оперативно знайшли дівчину. Вона була на святі у подруги та не хотіла повертатися додому. Підлітка передали матері.
Поліцейські провели профілактичну роботу з усіма учасниками події. На матір склали протокол про адміністративне правопорушення.
Читайте також: У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: искали, подросток, подруга, поліція, свято, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пішла до подруги й не виходила на зв’язок: у Харкові шукали підлітка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора шукали 17-річну дівчину, яка пішла до подруги й не повернулася додому.".