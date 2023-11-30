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Пішла до подруги й не виходила на зв’язок: у Харкові шукали підлітка

Суспільство 14:14   30.11.2023
Вікторія Яковенко
Пішла до подруги й не виходила на зв’язок: у Харкові шукали підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові вчора шукали 17-річну дівчину, яка пішла до подруги й не повернулася додому.

До правоохоронців близько 22:35 звернулася 37-річна жінка та повідомила, що її 17-річна донька пішла на свято до подруги та не повернулась вчасно, а звʼязок із дівчиною відсутній, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці оперативно знайшли дівчину. Вона була на святі у подруги та не хотіла повертатися додому. Підлітка передали матері.

Поліцейські провели профілактичну роботу з усіма учасниками події. На матір склали протокол про адміністративне правопорушення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора шукали 17-річну дівчину, яка пішла до подруги й не повернулася додому.".