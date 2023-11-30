Пішла до подруги й не виходила на зв’язок: у Харкові шукали підлітка

У Харкові вчора шукали 17-річну дівчину, яка пішла до подруги й не повернулася додому.

До правоохоронців близько 22:35 звернулася 37-річна жінка та повідомила, що її 17-річна донька пішла на свято до подруги та не повернулась вчасно, а звʼязок із дівчиною відсутній, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці оперативно знайшли дівчину. Вона була на святі у подруги та не хотіла повертатися додому. Підлітка передали матері.

Поліцейські провели профілактичну роботу з усіма учасниками події. На матір склали протокол про адміністративне правопорушення.