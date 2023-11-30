У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи
Правоохоронці викрили у Харкові 17-річного хлопця у скоєнні угону.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисник зламав замок, проник у гараж та викрав «Nissan Lif».
Автомобіль поліцейські вилучили. Наразі вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.
Крім цього, минулої доби на Харківщині сталося 14 ДТП, внаслідок яких 7 людей отримали травми.
Поліцейські також викрили 2 п’яних водіїв.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ДТП, копы, подросток, поліція, угнал, Харьков., электромобиль;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові 17-річного хлопця у скоєнні угону.".