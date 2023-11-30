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У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи

Суспільство 12:18   30.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи

Правоохоронці викрили у Харкові 17-річного хлопця у скоєнні угону.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисник зламав замок, проник у гараж та викрав «Nissan Lif».

Автомобіль поліцейські вилучили. Наразі вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Крім цього, минулої доби на Харківщині сталося 14 ДТП, внаслідок яких 7 людей отримали травми.

Поліцейські також викрили 2 п’яних водіїв.

Читайте також: На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 12:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові 17-річного хлопця у скоєнні угону.".