У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи

Правоохоронці викрили у Харкові 17-річного хлопця у скоєнні угону.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисник зламав замок, проник у гараж та викрав «Nissan Lif».

Автомобіль поліцейські вилучили. Наразі вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Крім цього, минулої доби на Харківщині сталося 14 ДТП, внаслідок яких 7 людей отримали травми.

Поліцейські також викрили 2 п’яних водіїв.