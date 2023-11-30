В Харькове подросток угнал электромобиль: его поймали копы
Правоохранители разоблачили в Харькове 17-летнего парня в совершении угона.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник сломал замок, проник в гараж и угнал «Nissan Lif».
Автомобиль полицейские изъяли. Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.
Кроме этого, за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 14 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы.
Полицейские также разоблачили 2 пьяных водителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ДТП, копы, подросток, полиция, угнал, Харьков., электромобиль;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове 17-летнего парня в совершении угона.".