В Харькове подросток угнал электромобиль: его поймали копы

Правоохранители разоблачили в Харькове 17-летнего парня в совершении угона.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник сломал замок, проник в гараж и угнал «Nissan Lif».

Автомобиль полицейские изъяли. Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.

Кроме этого, за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 14 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы.

Полицейские также разоблачили 2 пьяных водителей.