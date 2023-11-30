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В Харькове подросток угнал электромобиль: его поймали копы

Общество 12:18   30.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове подросток угнал электромобиль: его поймали копы

Правоохранители разоблачили в Харькове 17-летнего парня в совершении угона.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник сломал замок, проник в гараж и угнал «Nissan Lif».

Автомобиль полицейские изъяли. Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.

Кроме этого, за прошедшие сутки в Харьковской области произошло 14 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы.

Полицейские также разоблачили 2 пьяных водителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 12:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове 17-летнего парня в совершении угона.".