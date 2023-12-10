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Удары по критической инфраструктуре: какие объекты повредили на Харьковщине

Происшествия 12:25   10.12.2023
Оксана Горун
Удары по критической инфраструктуре: какие объекты повредили на Харьковщине Фото: пресс-служба КП «ХТС»

Российские удары повредили в Харьковской области не менее 420 объектов ЖКХ и ряд ТЭС и ТЭЦ. Сведения о последствиях российских обстрелов сообщили специалисты ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год.

По информации ХОВА на 1 октября 2023 года в Харьковской области российскими обстрелами повреждены:

🔹 246 объектов теплоснабжения и 63,1 км тепловых сетей;
🔹 116 объектов водоснабжения и 244,1 км водопроводных сетей;
🔹 58 объектов водоотвода и 100,2 км канализационных сетей.

«В настоящее время восстановлено 158 объектов теплоснабжения и 28 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Но из-за постоянных обстрелов количество поврежденных и восстановленных объектов меняется», — отметили авторы проекта.

Что касается электрогенерации, то, по данным ХОВА, в течение сентября — октября 2022 года враг неоднократно бил ракетами по Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго».

«Произошло повреждение энергетического оборудования. В 2023 году Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго» работала с минимальной нагрузкой, использовала для работы природный газ и уголь. В течение отопительного периода 2022/2023 Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго» обеспечено теплоснабжение пгт Слобожанское Чугуевского района Харьковской области», — сообщили в проекте.

Также ударам подверглась харьковская ТЭЦ-5.

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«Из-за повреждения оборудования в 2023 году ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» также работало с минимальной нагрузкой, используя природный газ и мазут, обеспечивало генерацию электрической энергии и отпуск тепловой энергии КП «Харьковские тепловые сети», — отметили в ХОВА.

Также из-за российских обстрелов значительные повреждения получили объекты и сети оператора системы передачи – НЭК «Укрэнерго» и оператора системы распределения – АО «Харьковоблэнерго».

«На сегодняшний день предприятиями топливно-энергетического комплекса области продолжается выполнение аварийно-восстановительных работ для обеспечения устойчивого энерго- и газоснабжения потребителей», — сообщили в проекте программы соц-эконом развития.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 12:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские удары повредили в Харьковской области не менее 420 объектов ЖКХ и ряд ТЭС и ТЭЦ. Сведения о последствиях российских обстрелов сообщили специалисты ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год".