Удари по критичній інфраструктурі: які об’єкти пошкодили на Харківщині
Російські удари пошкодили в Харківській області не менше 420 об’єктів ЖКГ та низку ТЕС і ТЕЦ. Відомості про наслідки російських обстрілів надали фахівці ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік.
За інформацією ХОВА на 1 жовтня 2023 року, в Харківській області російськими обстрілами пошкоджено:
🔹 246 об’єктів теплопостачання та 63,1 км теплових мереж;
🔹 116 об’єктів водопостачання та 244,1 км водопровідних мереж;
🔹 58 об’єктів водовідведення та 100,2 км каналізаційних мереж.
“На цей час відновлено 158 об’єктів теплопостачання і 28 об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства. Але через постійні обстріли кількість пошкоджених та відновлених об’єктів змінюється“, – зазначили автори проєкту.
Щодо електрогенерації, то, за даними ХОВА, протягом вересня – жовтня 2022 року ворог неодноразово бив ракетами по Зміївській ТЕС ПАТ “Центренерго”.
“Сталося пошкодження енергетичного обладнання. У 2023 році Зміївська ТЕС ПАТ “Центренерго” працювала з мінімальним навантаженням, використовувала для роботи природний газ та вугілля. Протягом опалювального періоду 2022/2023 року Зміївською ТЕС ПАТ “Центренерго” забезпечено теплопостачання смт Слобожанське Чугуївського району Харківської області”, – повідомили у проєкті.
Також ударів зазнала харківська ТЕЦ-5.
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“Через пошкодження обладнання у 2023 році ПрАТ “Харківська ТЕЦ-5” також працювала з мінімальним навантаженням, використовуючи природний газ та мазут, забезпечувала генерацію електричної енергії та відпуск теплової енергії КП “Харківські теплові мережі”, – зазначили в ХОВА.
Також через російські обстріли значні пошкодження отримали об’єкти та мережі оператора системи передачі – НЕК “Укренерго” та оператора системи розподілу – АТ “Харківобленерго”.
“На сьогодні підприємствами паливно-енергетичного комплексу області продовжується виконання аварійно-відновлювальних робіт для забезпечення сталого енерго- та газопостачання споживачів”, – повідомили у проєкті програми соц-економ розвитку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: жкх, змиевская тэс, критическая инфраструктура, новини Харкова, обстріли, руйнування, ТЭЦ-5;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 12:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські удари пошкодили в Харківській області не менше 420 об’єктів ЖКГ та низку ТЕС і ТЕЦ. Відомості про наслідки російських обстрілів надали фахівці ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік".