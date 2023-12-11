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Горел 3-этажный дом, на окружной деблокировали тело погибшей — сводка ГСЧС

Происшествия 08:47   11.12.2023
Оксана Горун
Горел 3-этажный дом, на окружной деблокировали тело погибшей — сводка ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о чрезвычайных происшествиях в регионе за минувшие сутки.

На Харьковщине случилось девять пожаров, один из них — из-за обстрела, в селе Куриловка. Также горел трехэтажный частный дом в поселке Донец Изюмского района. Огонь охватил площадь около 80 квадратных метров — перекрытия между вторым и третьим этажами.

«К счастью, хозяева остались невредимыми, однако данная ситуация вызвала у них острую реакцию на стресс», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасателей вызывали на место смертельного ДТП на окружной Харькова.

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«В 16:41 спасатели 27-й части ГСЧС выехали на ликвидацию последствий ДТП с участием двух автомобилей, произошедшего на окружной дороге в районе экопарка. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали. С помощью специального инструмента чрезвычайники провели деблокирование тела погибшей женщины из истерзанного автомобиля», — сообщили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о чрезвычайных происшествиях в регионе за минувшие сутки".