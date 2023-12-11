Горел 3-этажный дом, на окружной деблокировали тело погибшей — сводка ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о чрезвычайных происшествиях в регионе за минувшие сутки.
На Харьковщине случилось девять пожаров, один из них — из-за обстрела, в селе Куриловка. Также горел трехэтажный частный дом в поселке Донец Изюмского района. Огонь охватил площадь около 80 квадратных метров — перекрытия между вторым и третьим этажами.
«К счастью, хозяева остались невредимыми, однако данная ситуация вызвала у них острую реакцию на стресс», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасателей вызывали на место смертельного ДТП на окружной Харькова.
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«В 16:41 спасатели 27-й части ГСЧС выехали на ликвидацию последствий ДТП с участием двух автомобилей, произошедшего на окружной дороге в районе экопарка. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали. С помощью специального инструмента чрезвычайники провели деблокирование тела погибшей женщины из истерзанного автомобиля», — сообщили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о чрезвычайных происшествиях в регионе за минувшие сутки".