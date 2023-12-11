Горів 3-поверховий будинок, на окружній деблокували тіло загиблої – дані ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про надзвичайні події в регіоні за минулу добу.
На Харківщині сталося дев’ять пожеж, одна з них – через обстріл у селі Курилівка. Також горів триповерховий приватний будинок у селищі Донець Ізюмського району. Вогонь охопив площу близько 80 квадратних метрів – перекриття між другим та третім поверхами.
“На щастя господарі залишились неушкодженими, проте дана ситуація викликала в них гостру реакцію на стрес”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальників викликали до місця смертельної ДТП на окружній Харкова.
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“О 16:41 рятувальники 27-ї частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю 2-х автомобілів, що сталась на кільцевій дорозі в районі екопарку. Внаслідок ДТП 2 людей загинули, ще 2 постраждали. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники провели деблокування тіла загиблої жінки з понівеченої автівки”, – повідомили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про надзвичайні події в регіоні за минулу добу".