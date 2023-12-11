Горів 3-поверховий будинок, на окружній деблокували тіло загиблої – дані ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про надзвичайні події в регіоні за минулу добу.

На Харківщині сталося дев’ять пожеж, одна з них – через обстріл у селі Курилівка. Також горів триповерховий приватний будинок у селищі Донець Ізюмського району. Вогонь охопив площу близько 80 квадратних метрів – перекриття між другим та третім поверхами.

“На щастя господарі залишились неушкодженими, проте дана ситуація викликала в них гостру реакцію на стрес”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальників викликали до місця смертельної ДТП на окружній Харкова.

“О 16:41 рятувальники 27-ї частини ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю 2-х автомобілів, що сталась на кільцевій дорозі в районі екопарку. Внаслідок ДТП 2 людей загинули, ще 2 постраждали. За допомогою спеціального інструменту надзвичайники провели деблокування тіла загиблої жінки з понівеченої автівки”, – повідомили в ДСНС.