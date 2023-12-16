Очередной случай бешенства на Харьковщине: в Печенегах нашли больную лису
В поселке Печенеги в Харьковской области зафиксировали случай бешенства лисы.
По данным Печенежского поселкового совета, больное животное находилось в районе улицы Независимости.
С 16 по 19 декабря в поселке будут проводить обход и вакцинировать домашних животных по следующим адресам:
— улица Независимости (от №17 до №57),
— переулок Независимости (от №18 до №52),
— топ. Почтовый,
— переулок Молодежный (Гагарина),
— переулок Карапиша,
— переулок Дачный (от №15 до улицы Харьковской).
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 17:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Печенеги в Харьковской области зафиксировали случай бешенства лисы.".