Очередной случай бешенства на Харьковщине: в Печенегах нашли больную лису

В поселке Печенеги в Харьковской области зафиксировали случай бешенства лисы.

По данным Печенежского поселкового совета, больное животное находилось в районе улицы Независимости.

С 16 по 19 декабря в поселке будут проводить обход и вакцинировать домашних животных по следующим адресам:

— улица Независимости (от №17 до №57),

— переулок Независимости (от №18 до №52),

— топ. Почтовый,

— переулок Молодежный (Гагарина),

— переулок Карапиша,

— переулок Дачный (от №15 до улицы Харьковской).