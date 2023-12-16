Черговий випадок сказу на Харківщині: у Печенігах знайшли хвору лисицю

У селищі Печеніги на Харківщині зафіксували випадок сказу лисиці.

За даними Печенізької селищної ради, хвора тварина перебувала в районі вулиці Незалежності.

Із 16 по 19 грудня в селищі проводитимуть обхід та вакцинуватимуть домашніх тварин за наступними адресами:

– вулиця Незалежності (від №17 до №57),

– провулок Незалежності (від №18 до №52),

– туп. Поштовий,

– провулок Молодіжний (Гагаріна),

– провулок Карапиша,

– провулок Дачний (від №15 до вулиці Харківської).

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