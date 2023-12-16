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Черговий випадок сказу на Харківщині: у Печенігах знайшли хвору лисицю

Суспільство 17:22   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Черговий випадок сказу на Харківщині: у Печенігах знайшли хвору лисицю

У селищі Печеніги на Харківщині зафіксували випадок сказу лисиці.

За даними Печенізької селищної ради, хвора тварина перебувала в районі вулиці Незалежності.

Із 16 по 19 грудня в селищі проводитимуть обхід та вакцинуватимуть домашніх тварин за наступними адресами:

– вулиця Незалежності (від №17 до №57),

– провулок Незалежності (від №18 до №52),

– туп. Поштовий,

– провулок Молодіжний (Гагаріна),

– провулок Карапиша,

– провулок Дачний (від №15 до вулиці Харківської).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 17:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Печеніги на Харківщині зафіксували випадок сказу лисиці.".