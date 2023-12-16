Черговий випадок сказу на Харківщині: у Печенігах знайшли хвору лисицю
У селищі Печеніги на Харківщині зафіксували випадок сказу лисиці.
За даними Печенізької селищної ради, хвора тварина перебувала в районі вулиці Незалежності.
Із 16 по 19 грудня в селищі проводитимуть обхід та вакцинуватимуть домашніх тварин за наступними адресами:
– вулиця Незалежності (від №17 до №57),
– провулок Незалежності (від №18 до №52),
– туп. Поштовий,
– провулок Молодіжний (Гагаріна),
– провулок Карапиша,
– провулок Дачний (від №15 до вулиці Харківської).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 17:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Печеніги на Харківщині зафіксували випадок сказу лисиці.".