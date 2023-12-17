Без света и под обстрелами: Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине

Более 20 населенных пунктов Харьковской области оказались под обстрелами армии РФ за минувшие сутки, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты по меньшей мере три раза в течение суток наносили удары по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В 15:20 армия РФ нанесла удары по пгт Белый Колодец Чугуевского района», — сообщил Синегубов утром 17 декабря.

Также под обстрелами были: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Старица Чугуевского района; Тополи Купянского района и другие.

По шести населенным пунктов армия РФ нанесла авиаудары: Бологовке, Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Песчаному и Берестовому.

Также в области продолжают бороться с последствиями непогоды. Из-за обледенения проводов без света остаются 3945 потребителей.

«Бригады энергетиков продолжают возобновление электроснабжения в Барвенковской, Близнюковской, Волчанской, Купянской, Чугуевской и Лозовской громадах», — отметил Синегубов.