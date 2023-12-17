Без света и под обстрелами: Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине
Более 20 населенных пунктов Харьковской области оказались под обстрелами армии РФ за минувшие сутки, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты по меньшей мере три раза в течение суток наносили удары по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В 15:20 армия РФ нанесла удары по пгт Белый Колодец Чугуевского района», — сообщил Синегубов утром 17 декабря.
Также под обстрелами были: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Старица Чугуевского района; Тополи Купянского района и другие.
По шести населенным пунктов армия РФ нанесла авиаудары: Бологовке, Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Песчаному и Берестовому.
Также в области продолжают бороться с последствиями непогоды. Из-за обледенения проводов без света остаются 3945 потребителей.
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«Бригады энергетиков продолжают возобновление электроснабжения в Барвенковской, Близнюковской, Волчанской, Купянской, Чугуевской и Лозовской громадах», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 20 населенных пунктов Харьковской области оказались под обстрелами армии РФ за минувшие сутки, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".