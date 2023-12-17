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Без света и под обстрелами: Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:21   17.12.2023
Оксана Горун
Без света и под обстрелами: Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине Фото: Елена Нагорная

Более 20 населенных пунктов Харьковской области оказались под обстрелами армии РФ за минувшие сутки, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты по меньшей мере три раза в течение суток наносили удары по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Без пострадавших. В 15:20 армия РФ нанесла удары по пгт Белый Колодец Чугуевского района», — сообщил Синегубов утром 17 декабря.

Также под обстрелами были: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Старица Чугуевского района; Тополи Купянского района и другие.

По шести населенным пунктов армия РФ нанесла авиаудары:  Бологовке, Синьковке, Петропавловке, Ивановке, Песчаному и Берестовому.

Также в области продолжают бороться с последствиями непогоды. Из-за обледенения проводов без света остаются 3945 потребителей.

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«Бригады энергетиков продолжают возобновление электроснабжения в Барвенковской, Близнюковской, Волчанской, Купянской, Чугуевской и Лозовской громадах», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 20 населенных пунктов Харьковской области оказались под обстрелами армии РФ за минувшие сутки, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".