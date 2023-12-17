Главные новости Харькова 17 декабря: как прошла ночь
Фото: Оксана Горун
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
07:12
Ночь с тревогами из-за «шахедов» и ракет
За минувшую ночь воздушную тревогу в Харькове и области объявляли трижды. Первая прозвучала с вечера 16 декабря из-за пролета по территории региона вражеских беспилотников. Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Отбой прозвучал в 23:25. После две тревоги объявляли из-за ракетной опасности: с 00:48 по 01:12 и с 03:24 по 04:02. Утром Воздушные силы ВСУ проинформировали о 20 сбитых над территорией Украины «шахедах», а также двух ракетах, запущенных оккупантами: Х-59 сбила ПВО, а «Искандер» не достиг цели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, ночь, ракети, тревога;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".