Главные новости Харькова 17 декабря: как прошла ночь

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07:12

Ночь с тревогами из-за «шахедов» и ракет

За минувшую ночь воздушную тревогу в Харькове и области объявляли трижды. Первая прозвучала с вечера 16 декабря из-за пролета по территории региона вражеских беспилотников. Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Отбой прозвучал в 23:25. После две тревоги объявляли из-за ракетной опасности: с 00:48 по 01:12 и с 03:24 по 04:02. Утром Воздушные силы ВСУ проинформировали о 20 сбитых над территорией Украины «шахедах», а также двух ракетах, запущенных оккупантами: Х-59 сбила ПВО, а «Искандер» не достиг цели.