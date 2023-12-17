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Главные новости Харькова 17 декабря: как прошла ночь

Происшествия 07:12   17.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 17 декабря: как прошла ночь Фото: Оксана Горун

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:12

Ночь с тревогами из-за «шахедов» и ракет

За минувшую ночь воздушную тревогу в Харькове и области объявляли трижды. Первая прозвучала с вечера 16 декабря из-за пролета по территории региона вражеских беспилотников. Об опасности предупредили Воздушные силы  ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Отбой прозвучал в 23:25. После две тревоги объявляли из-за ракетной опасности: с 00:48 по 01:12  и с 03:24 по 04:02. Утром Воздушные силы ВСУ проинформировали о 20 сбитых над территорией Украины «шахедах», а также двух ракетах, запущенных оккупантами: Х-59 сбила ПВО, а «Искандер» не достиг цели.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 07:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".