Тело погибшего вытащили из пруда под Харьковом
Из водоема в Песочине спасатели вытащили тело мужчины. Его обнаружили местные жители.
«16 декабря в 14:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Слободская в пгт Песочин в местном пруду обнаружили человека без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области изъяли тело погибшего мужчины из водоема», — сообщили в facebook Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели отметили, что причины смерти мужчины устанавливает полиция.
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В полиции уточнили: мужчина погиб ночью, около 2:00.
«Предварительно установлено, что 62-летний мужчина находился возле пруда, упал и соскользнул в прорубь. Выбраться оттуда он не смог», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 13:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из водоема в Песочине спасатели вытащили тело мужчины. Его обнаружили местные жители".