Тело погибшего вытащили из пруда под Харьковом

Из водоема в Песочине спасатели вытащили тело мужчины. Его обнаружили местные жители.

«16 декабря в 14:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Слободская в пгт Песочин в местном пруду обнаружили человека без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области изъяли тело погибшего мужчины из водоема», — сообщили в facebook Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что причины смерти мужчины устанавливает полиция.

В полиции уточнили: мужчина погиб ночью, около 2:00.

«Предварительно установлено, что 62-летний мужчина находился возле пруда, упал и соскользнул в прорубь. Выбраться оттуда он не смог», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.