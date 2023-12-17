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Тело погибшего вытащили из пруда под Харьковом

Происшествия 13:03   17.12.2023
Оксана Горун
Тело погибшего вытащили из пруда под Харьковом Фото: ГСЧС

Из водоема в Песочине спасатели вытащили тело мужчины. Его обнаружили местные жители.

«16 декабря в 14:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Слободская в пгт Песочин в местном пруду обнаружили человека без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области изъяли тело погибшего мужчины из водоема», — сообщили в facebook Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что причины смерти мужчины устанавливает полиция.

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В полиции уточнили: мужчина погиб ночью, около 2:00.

«Предварительно установлено, что 62-летний мужчина находился возле пруда, упал и соскользнул в прорубь. Выбраться оттуда он не смог», — отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 13:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из водоема в Песочине спасатели вытащили тело мужчины. Его обнаружили местные жители".