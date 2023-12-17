Тіло загиблого витягли зі ставка під Харковом
З водоймища у Пісочині рятувальники витягли тіло чоловіка. Його виявили місцеві мешканці.
“16 грудня о 14:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вулиці Слобідська у смт Пісочин в місцевому ставку виявили людину без ознак життя. Прибувши на місце події, рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області вилучили тіло загиблого чоловіка з водойми”, – повідомили у фейсбуці Харківського районного управління ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники наголосили, що причини смерті чоловіка встановлює поліція.
Читайте також: На водоймах – тонка крига: ДСНСники застерегли жителів Харківщини (відео)
У поліції уточнили: чоловік загинув уночі, близько 2:00.
“Попередньо встановлено, що 62-річний чоловік перебував біля ставка, впав та зіслизнув у ополонку. Вибратися звідти він не зміг”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: водоем, ГСЧС, загиблий, новини Харкова, тело;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тіло загиблого витягли зі ставка під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 13:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З водоймища у Пісочині рятувальники витягли тіло чоловіка. Його виявили місцеві мешканці".