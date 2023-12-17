Тіло загиблого витягли зі ставка під Харковом

З водоймища у Пісочині рятувальники витягли тіло чоловіка. Його виявили місцеві мешканці.

“16 грудня о 14:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вулиці Слобідська у смт Пісочин в місцевому ставку виявили людину без ознак життя. Прибувши на місце події, рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області вилучили тіло загиблого чоловіка з водойми”, – повідомили у фейсбуці Харківського районного управління ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники наголосили, що причини смерті чоловіка встановлює поліція.

У поліції уточнили: чоловік загинув уночі, близько 2:00.

“Попередньо встановлено, що 62-річний чоловік перебував біля ставка, впав та зіслизнув у ополонку. Вибратися звідти він не зміг”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.