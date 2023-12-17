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Тіло загиблого витягли зі ставка під Харковом

Події 13:03   17.12.2023
Оксана Горун
Тіло загиблого витягли зі ставка під Харковом

З водоймища у Пісочині рятувальники витягли тіло чоловіка. Його виявили місцеві мешканці.

16 грудня о 14:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на вулиці Слобідська у смт Пісочин в місцевому ставку виявили людину без ознак життя. Прибувши на місце події, рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області вилучили тіло загиблого чоловіка з водойми”, – повідомили у фейсбуці Харківського районного управління ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники наголосили, що причини смерті чоловіка встановлює поліція.

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У поліції уточнили: чоловік загинув уночі, близько 2:00.

“Попередньо встановлено, що 62-річний чоловік перебував біля ставка, впав та зіслизнув у ополонку. Вибратися звідти він не зміг”, – зазначили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 13:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З водоймища у Пісочині рятувальники витягли тіло чоловіка. Його виявили місцеві мешканці".