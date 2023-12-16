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Главные новости Харькова 16 декабря: как прошла ночь, атаки на Купянщине

Общество 07:27   16.12.2023
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 16 декабря: как прошла ночь, атаки на Купянщине Фото: Елена Нагорная

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:27

9 атак войск РФ отбили за сутки воины ВСУ в районе села Синьковка на Купянщине

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

07:00

Ночь в Харькове обошлась без тревог, над другими регионами кружили «шахеды»

Прошлая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. В то же время, над Украиной уже традиционно кружили вражеские «шахеды». В общем враг запустил 31 БпЛА, 30 из них — уничтожили, сообщили в ВС ВСУ.

В частности «шахеды» атаковали Киев, сообщили в Киевской городской военной администрации.

«В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал», — отметили в КГВА.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 07:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".