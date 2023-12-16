Главные новости Харькова 16 декабря: как прошла ночь, атаки на Купянщине
Фото: Елена Нагорная
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
07:27
9 атак войск РФ отбили за сутки воины ВСУ в районе села Синьковка на Купянщине
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
07:00
Ночь в Харькове обошлась без тревог, над другими регионами кружили «шахеды»
Прошлая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. В то же время, над Украиной уже традиционно кружили вражеские «шахеды». В общем враг запустил 31 БпЛА, 30 из них — уничтожили, сообщили в ВС ВСУ.
В частности «шахеды» атаковали Киев, сообщили в Киевской городской военной администрации.
«В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал», — отметили в КГВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, БПЛА, ВС, ВСУ, новости, ночь, область, тревога, Харьков, харьковщина, хроника, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 07:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".