Главные новости Харькова 16 декабря: как прошла ночь, атаки на Купянщине

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:27

9 атак войск РФ отбили за сутки воины ВСУ в районе села Синьковка на Купянщине

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

07:00

Ночь в Харькове обошлась без тревог, над другими регионами кружили «шахеды»

Прошлая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. В то же время, над Украиной уже традиционно кружили вражеские «шахеды». В общем враг запустил 31 БпЛА, 30 из них — уничтожили, сообщили в ВС ВСУ.

В частности «шахеды» атаковали Киев, сообщили в Киевской городской военной администрации.

«В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал», — отметили в КГВА.