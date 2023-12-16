Головні новини Харкова 16 грудня: як минула ніч, атаки на Куп’янщині
Фото: Олена Нагорна
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:27
9 атак військ РФ відбили за добу воїни ЗСУ в районі села Синьківка на Куп’янщині
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
07:00
Ніч у Харкові обійшлася без тривог, над іншими регіонами кружляли «шахеди»
Минула ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Водночас над Україною вже традиційно кружляли ворожі «шахеди». Загалом ворог запустив 31 БпЛА, 30 із них – знищили, повідомили у ЗС ЗСУ.
Зокрема, «шахеди» атакували Київ, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
«Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав», – зазначили у КМВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, БПЛА, ВС, ЗСУ, новини, ночь, область, тревога, Харків, харківщина, хроника, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 07:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".