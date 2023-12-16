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Головні новини Харкова 16 грудня: як минула ніч, атаки на Куп’янщині

Суспільство 07:27   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 16 грудня: як минула ніч, атаки на Куп’янщині Фото: Олена Нагорна

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:27

9 атак військ РФ відбили за добу воїни ЗСУ в районі села Синьківка на Куп’янщині

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

07:00

Ніч у Харкові обійшлася без тривог, над іншими регіонами кружляли «шахеди»

Минула ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Водночас над Україною вже традиційно кружляли ворожі «шахеди». Загалом ворог запустив 31 БпЛА, 30 із них – знищили, повідомили у ЗС ЗСУ.

Зокрема, «шахеди» атакували Київ, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав», – зазначили у КМВА.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 07:27;

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