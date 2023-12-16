Live
  • Сб 16.12.2023
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото)

Суспільство 20:55   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські допомогли водію впоратися з наслідками зимової негоди.

«16 грудня під час патрулювання поліцейські помітили легковий автомобіль, який через снігові замети не міг виїхати з дороги, та надали йому допомогу. Правоохоронці прикріпили до автівки трос та витягнули транспортний засіб громадянина», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці закликали водіїв під час негоди утриматися від поїздок без нагальної потреби.

01

02
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Слизька траса: на Харківщині хлібовоз з’їхав у кювет, його витягли ДСНСники

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові затримали чоловіка, який зарізав сусіда
У Харкові затримали чоловіка, який зарізав сусіда
16.12.2023, 22:00
Ворожі БпЛА залетіли на Харківщину: Мельник закликав не знімати роботу ППО
Ворожі БпЛА залетіли на Харківщину: Мельник закликав не знімати роботу ППО
16.12.2023, 21:25
Як уберегтися від травм під час ожеледиці: поради харків’янам
Як уберегтися від травм під час ожеледиці: поради харків’янам
16.12.2023, 21:15
Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото)
Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото)
16.12.2023, 20:55
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла
15.12.2023, 22:35
Ожеледиця і туман: прогноз погоди в Харкові та області на 17 грудня
Ожеледиця і туман: прогноз погоди в Харкові та області на 17 грудня
16.12.2023, 20:12

Новини за темою:

23:06
Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)
20:08
Через негоду. Під Харковом сталася ДТП, обох водіїв ушпиталили
21:16
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині
15:56
Вчинив 50 крадіжок: на Харківщині рецидивіста відправили у тюрму на 5 років
15:56
Порушив ПДР. У Харкові зупинили авто, що перебувало у розшуку

Ви читали новину: «Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 20:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські допомогли водію впоратися з наслідками зимової негоди.".