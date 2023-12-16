Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото)

На Харківщині поліцейські допомогли водію впоратися з наслідками зимової негоди.

«16 грудня під час патрулювання поліцейські помітили легковий автомобіль, який через снігові замети не міг виїхати з дороги, та надали йому допомогу. Правоохоронці прикріпили до автівки трос та витягнули транспортний засіб громадянина», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці закликали водіїв під час негоди утриматися від поїздок без нагальної потреби.