Застряг у снігових заметах: на Харківщині копи допомогли витягти авто (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині поліцейські допомогли водію впоратися з наслідками зимової негоди.
«16 грудня під час патрулювання поліцейські помітили легковий автомобіль, який через снігові замети не міг виїхати з дороги, та надали йому допомогу. Правоохоронці прикріпили до автівки трос та витягнули транспортний засіб громадянина», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці закликали водіїв під час негоди утриматися від поїздок без нагальної потреби.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 20:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські допомогли водію впоратися з наслідками зимової негоди.".