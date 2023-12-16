Застрял в сугробе: на Харьковщине копы помогли вытащить авто (фото)

В Харьковской области полицейские помогли водителю справиться с последствиями зимней непогоды.

«16 декабря во время патрулирования полицейские заметили легковой автомобиль, который из-за снежных сугробов не мог выехать с дороги, и оказали ему помощь. Правоохранители прикрепили к авто трос и вытащили транспортное средство», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители призвали водителей во время непогоды воздержаться от поездок без необходимости.