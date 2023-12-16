Застрял в сугробе: на Харьковщине копы помогли вытащить авто (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области полицейские помогли водителю справиться с последствиями зимней непогоды.
«16 декабря во время патрулирования полицейские заметили легковой автомобиль, который из-за снежных сугробов не мог выехать с дороги, и оказали ему помощь. Правоохранители прикрепили к авто трос и вытащили транспортное средство», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители призвали водителей во время непогоды воздержаться от поездок без необходимости.
Читайте также: Скользкая трасса: на Харьковщине хлебовоз съехал в кювет, ему помогли ГСЧСники
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, застряло, полиция, сугробы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Застрял в сугробе: на Харьковщине копы помогли вытащить авто (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 20:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские помогли водителю справиться с последствиями зимней непогоды.".