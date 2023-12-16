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Застрял в сугробе: на Харьковщине копы помогли вытащить авто (фото)

Общество 20:55   16.12.2023
Виктория Яковенко
Застрял в сугробе: на Харьковщине копы помогли вытащить авто (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полицейские помогли водителю справиться с последствиями зимней непогоды.

«16 декабря во время патрулирования полицейские заметили легковой автомобиль, который из-за снежных сугробов не мог выехать с дороги, и оказали ему помощь. Правоохранители прикрепили к авто трос и вытащили транспортное средство», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители призвали водителей во время непогоды воздержаться от поездок без необходимости.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 20:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские помогли водителю справиться с последствиями зимней непогоды.".