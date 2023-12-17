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Генштаб сообщил о 14 атаках на Купянском направлении и серии авиаударов

Происшествия 07:33   17.12.2023
Оксана Горун
Генштаб сообщил о 14 атаках на Купянском направлении и серии авиаударов Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что под российскими авиаударами за сутки оказались шесть населенных пунктов Харьковщины.

«Авиационные удары получили: Бологовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Берестовое Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Также армия РФ продолжала обстрелы из артиллерии — под огнем были 110 населенных пунктов Украины, в том числе в Харьковской области. В целом по территории страны россияне нанесли четыре ракетных и 72 авиационных удара, а также совершили 92 обстрела из РСЗО. Кроме того, за сутки по Украине запустили более 40 «шахедов». Все дроны сбила ПВО.

На фронте произошло 89 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 14 атак врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики поразили семь районов сосредоточения оккупантов, их пункт управления, два средства ПВО,  13 артиллерийских средств и два склада с боеприпасами и ГСМ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 07:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что под российскими авиаударами за сутки оказались шесть населенных пунктов Харьковщины".