Генштаб повідомив про 14 атак на Куп’янському напрямку та серію авіаударів.
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував, що під російськими авіаударами за добу опинилися шість населених пунктів Харківщини.
“Авіаційних ударів зазнали: Бологівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Харківської області“, — відзначили в Генштабі.
Також армія РФ продовжувала обстріли з артилерії – під вогнем були 110 населених пунктів України, у тому числі в Харківській області. Загалом по території країни росіяни завдали чотирьох ракетних та 72 авіаційних ударів, а також здійснили 92 обстріли з РСЗВ. Крім того, за добу по Україні запустили понад 40 “шахедів”. Усі дрони збила ППО.
На фронті сталося 89 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області”, – повідомили в Генштабі.
Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники вразили сім районів зосередження окупантів, їх пункт управління, два засоби ППО, 13 артилерійських засобів та два склади з боєприпасами та ПММ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 07:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував, що під російськими авіаударами за добу опинилися шість населених пунктів Харківщини".