Головні новини Харкова 17 грудня: як минула ніч

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07:12

Ніч із тривогами через “шахеди” та ракети

За минулу ніч повітряну тривогу в Харкові та області оголошували тричі. Перша пролунала з вечора 16 грудня через проліт територією регіону ворожих безпілотників. Про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Відбій пролунав о 23:25. Згодом двічі тривоги оголошували через ракетну небезпеку: з 00:48 по 01:12 і з 03:24 по 04:02. Вранці Повітряні сили ЗСУ поінформували про 20 збитих над територією України “шахедів”, а також дві ракети, запущені окупантами: Х-59 збила ППО, а “Іскандер” не досяг цілі.