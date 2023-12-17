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Без світла та під обстрілами: Синєгубов повідомив про добу на Харківщині

Події 08:21   17.12.2023
Оксана Горун
Без світла та під обстрілами: Синєгубов повідомив про добу на Харківщині Фото: Олена Нагорна

Понад 20 населених пунктів Харківської області опинилися під обстрілами армії РФ минулої доби, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти щонайменше три рази протягом доби наносили удари по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Без постраждалих. О 15:20 армія рф нанесла удари по смт Білий Колодязь Чугуївського району“, — повідомила Синєгубов вранці 17 грудня.

Також під обстрілами були: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Стариця Чугуївського району; Тополі Куп’янського району тощо.

По шести населених пунктах армія РФ завдала авіаударів: Бологівці, Синьківці, Петропавлівці, Іванівці, Піщаному та Берестовому.

Також в області продовжують боротися із наслідками негоди. Через заледеніння проводів без світла залишаються 3945 споживачів.

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“Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання у Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп’янській, Чугуївській та Лозівській громадах”, – зазначив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 20 населених пунктів Харківської області опинилися під обстрілами армії РФ минулої доби, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".