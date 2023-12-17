Новый год со светом встретят жители еще пяти сел на Харьковщине (видео)

Электроснабжение восстанавливают в селе Цуповка, которое разрушено на 90%. Там и еще в четырех населенных пунктах Дергачевской громады Новый год уже будут встречать с электричеством, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В разрушенной на 90% Цуповке энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Большинство жителей Цуповки, Дубовки, Прудянки, Больших и Малых Проходов будут встречать Новый год со светом!» — заявил Задоренко в видео, записанном в Цуповке.

По информации Министерства энергетики, 17 декабря из-за боевых действий остаются без напряжения 68 населенных пунктов на Харьковщине (без света 16 369 абонентов).