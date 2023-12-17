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Новый год со светом встретят жители еще пяти сел на Харьковщине (видео)

Общество 15:24   17.12.2023
Оксана Горун
Новый год со светом встретят жители еще пяти сел на Харьковщине (видео) Фото: «Харьковоблэнерго»

Электроснабжение восстанавливают в селе Цуповка, которое разрушено на 90%. Там и еще в четырех населенных пунктах Дергачевской громады Новый год уже будут встречать с электричеством, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В разрушенной на 90% Цуповке энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Большинство жителей Цуповки, Дубовки, Прудянки, Больших и Малых Проходов будут встречать Новый год со светом!» — заявил Задоренко в видео, записанном в Цуповке.

По информации Министерства энергетики, 17 декабря из-за боевых действий остаются без напряжения 68 населенных пунктов на Харьковщине (без света 16 369 абонентов).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 15:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение восстанавливают в селе Цуповка, которое разрушено на 90%. Там и еще в четырех населенных пунктах Дергачевской громады Новый год уже будут встречать с электричеством, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".