Новый год со светом встретят жители еще пяти сел на Харьковщине (видео)
Фото: «Харьковоблэнерго»
Электроснабжение восстанавливают в селе Цуповка, которое разрушено на 90%. Там и еще в четырех населенных пунктах Дергачевской громады Новый год уже будут встречать с электричеством, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В разрушенной на 90% Цуповке энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Большинство жителей Цуповки, Дубовки, Прудянки, Больших и Малых Проходов будут встречать Новый год со светом!» — заявил Задоренко в видео, записанном в Цуповке.
По информации Министерства энергетики, 17 декабря из-за боевых действий остаются без напряжения 68 населенных пунктов на Харьковщине (без света 16 369 абонентов).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дергачевская громада, електрика, задоренко, новости Харькова, новый год, світло, свет, Цуповка;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 15:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение восстанавливают в селе Цуповка, которое разрушено на 90%. Там и еще в четырех населенных пунктах Дергачевской громады Новый год уже будут встречать с электричеством, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".