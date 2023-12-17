Новий рік зі світлом зустрінуть мешканці ще п’яти сіл на Харківщині (відео)

Електропостачання відновлюють у селі Цупівка, що зруйновано на 90%. Там і ще в чотирьох населених пунктах Дергачівської громади Новий рік вже зустрічатимуть з електрикою, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“У зруйнованій на 90% Цупівці енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Більшість мешканців Цупівки, Дубівки, Прудянки, Великих та Малих Проходів зустрічатимуть Новий рік зі світлом!” – заявив Задоренко у відео, записаному в Цупівці.

За інформацією Міністерства енергетики, 17 грудня через бойові дії залишаються без напруги 68 населених пунктів на Харківщині (без світла 16 369 абонентів).