Дождь и переходы температуры через 0: прогноз погоды в Харькове на 26 декабря
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, каких капризов погоды в Харькове и области ждать в ближайшие сутки.
Во вторник, 26 декабря, в Харькове и области будет пасмурно. Прогнозируют дождь, ночью — с мокрым снегом. Температура при этом в Харькове ночью будет от 0 до 2° тепла, а днем — 3 — 5° тепла.
В области температура местами опустится ниже нуля — до 1° мороза ночью, максимальную ночную температуру ожидают на уровне 4° тепла. Днем воздух прогреется до 2 — 7° тепла.
Неприятности жителям региона может доставить ветер. Ожидаются порывы до 15 – 20 м/с. На дорогах местами будет гололедица.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дождь, мокрый снег, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, каких капризов погоды в Харькове и области ждать в ближайшие сутки".