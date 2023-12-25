Дощ і переходи температури через 0: прогноз погоди в Харкові на 26 грудня
Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, яких примх погоди в Харкові та області чекати найближчої доби.
У вівторок, 26 грудня, у Харкові та області буде похмуро. Прогнозують дощ, уночі – із мокрим снігом. Температура при цьому в Харкові вночі буде від 0 до 2° тепла, а вдень – 3-5° тепла.
В області температура місцями опуститься нижче нуля – до 1° морозу вночі, на максимальну нічну температуру очікують на рівні 4° тепла. Вдень повітря прогріється до 2-7 ° тепла.
Неприємностей мешканцям регіону може завдати вітер. Очікуються пориви до 15 – 20 м/с. На дорогах подекуди буде ожеледиця.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, яких примх погоди в Харкові та області чекати найближчої доби".