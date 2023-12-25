Дощ і переходи температури через 0: прогноз погоди в Харкові на 26 грудня

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, яких примх погоди в Харкові та області чекати найближчої доби.

У вівторок, 26 грудня, у Харкові та області буде похмуро. Прогнозують дощ, уночі – із мокрим снігом. Температура при цьому в Харкові вночі буде від 0 до 2° тепла, а вдень – 3-5° тепла.

В області температура місцями опуститься нижче нуля – до 1° морозу вночі, на максимальну нічну температуру очікують на рівні 4° тепла. Вдень повітря прогріється до 2-7 ° тепла.

Неприємностей мешканцям регіону може завдати вітер. Очікуються пориви до 15 – 20 м/с. На дорогах подекуди буде ожеледиця.