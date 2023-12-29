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От мороза до тепла: какой будет погода в Харькове 30 декабря

Общество 20:11   29.12.2023
Оксана Горун
От мороза до тепла: какой будет погода в Харькове 30 декабря Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды в Харькове и области.

30 декабря в регионе не предвидят существенных осадков. Будет пасмурно.

В Харькове температура воздуха ночью будет от 0 до 2° тепла, а днем — 4 — 6° тепла.

В области разлет температур существеннее: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2 — 7° тепла.

 Читайте также: Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 20:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды в Харькове и области".