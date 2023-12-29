От мороза до тепла: какой будет погода в Харькове 30 декабря

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды в Харькове и области.

30 декабря в регионе не предвидят существенных осадков. Будет пасмурно.

В Харькове температура воздуха ночью будет от 0 до 2° тепла, а днем — 4 — 6° тепла.

В области разлет температур существеннее: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2 — 7° тепла.