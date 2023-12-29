От мороза до тепла: какой будет погода в Харькове 30 декабря
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды в Харькове и области.
30 декабря в регионе не предвидят существенных осадков. Будет пасмурно.
В Харькове температура воздуха ночью будет от 0 до 2° тепла, а днем — 4 — 6° тепла.
В области разлет температур существеннее: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2 — 7° тепла.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 20:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды в Харькове и области".