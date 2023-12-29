Від морозу до тепла: якою буде погода в Харкові 30 грудня
Фото: Василь Голосний
Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив прогноз погоди в Харкові та області.
30 грудня в регіоні не передбачають суттєвих опадів. Буде похмуро.
У Харкові температура повітря вночі буде від 0 до 2° тепла, а вдень – 4-6° тепла.
В області розліт температур суттєвіший: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2 – 7° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 20:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив прогноз погоди в Харкові та області".