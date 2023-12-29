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Від морозу до тепла: якою буде погода в Харкові 30 грудня

Суспільство 20:11   29.12.2023
Оксана Горун
Від морозу до тепла: якою буде погода в Харкові 30 грудня Фото: Василь Голосний

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив прогноз погоди в Харкові та області.

30 грудня в регіоні не передбачають суттєвих опадів. Буде похмуро.

У Харкові температура повітря вночі буде від 0 до 2° тепла, а вдень – 4-6° тепла.

В області розліт температур суттєвіший: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

 Читайте також: Найхолодніший місяць року: прогноз синоптиків на січень у Харкові й області

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 20:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив прогноз погоди в Харкові та області".