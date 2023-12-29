Від морозу до тепла: якою буде погода в Харкові 30 грудня

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив прогноз погоди в Харкові та області.

30 грудня в регіоні не передбачають суттєвих опадів. Буде похмуро.

У Харкові температура повітря вночі буде від 0 до 2° тепла, а вдень – 4-6° тепла.

В області розліт температур суттєвіший: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2 – 7° тепла.